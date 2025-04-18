Настоящее медицинское чудо произошло в Центральной городской клинической больнице: хирурги извлекли 5 499 камней из желчного пузыря 40-летнего мужчины. Этот случай уже называют одним из самых уникальных в истории казахстанской медицины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Пациент поступил по экстренным показаниям с классическим набором симптомов - боль в правом подреберье, тошнота, слабость. Ультразвуковое исследование показало большое количество камней, и было принято решение о проведении лапароскопической холецистэктомии - стандартной операции по удалению желчного пузыря.

Однако на этом стандартность закончилась.

"Мы ожидали много камней, но не пять с половиной тысяч! За 20 лет в хирургии я такого не видел", - рассказал замглавврача по хирургии Фараби Стамкулов.

"Желчный пузырь выглядел как фаршированный перец. Настолько он был забит конкрементами", - добавил хирург Илияс Сагиев, проводивший операцию.

Операция прошла успешно. Команда хирургов и анестезиологов сработала слаженно, пациент быстро восстановился после наркоза и уже выписан в стабильном состоянии.

Медики напоминают: желчнокаменная болезнь часто протекает бессимптомно, но может привести к серьёзным последствиям, включая воспаление, перфорации, свищи, панкреатит и даже онкологию.