5 499 камней из желчного пузыря пациента извлекли врачи Алматы
Операция прошла успешно.
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Настоящее медицинское чудо произошло в Центральной городской клинической больнице: хирурги извлекли 5 499 камней из желчного пузыря 40-летнего мужчины. Этот случай уже называют одним из самых уникальных в истории казахстанской медицины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.
Пациент поступил по экстренным показаниям с классическим набором симптомов - боль в правом подреберье, тошнота, слабость. Ультразвуковое исследование показало большое количество камней, и было принято решение о проведении лапароскопической холецистэктомии - стандартной операции по удалению желчного пузыря.
Однако на этом стандартность закончилась.
"Мы ожидали много камней, но не пять с половиной тысяч! За 20 лет в хирургии я такого не видел", - рассказал замглавврача по хирургии Фараби Стамкулов.
"Желчный пузырь выглядел как фаршированный перец. Настолько он был забит конкрементами", - добавил хирург Илияс Сагиев, проводивший операцию.
Операция прошла успешно. Команда хирургов и анестезиологов сработала слаженно, пациент быстро восстановился после наркоза и уже выписан в стабильном состоянии.
Медики напоминают: желчнокаменная болезнь часто протекает бессимптомно, но может привести к серьёзным последствиям, включая воспаление, перфорации, свищи, панкреатит и даже онкологию.
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