В Астане продолжается работа по демонтажу незаконно установленных на государственных земельных участках торговых павильонов. С начала года убрали уже 49 объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Для размещения торговых павильонов предпринимателям необходимо подать заявку в АО СПК "Astana". Это позволит установить киоски для продажи кофе, цветов, газет, сувениров, продуктов питания и других товаров без нарушения законодательства.

В шести районах Астаны постоянно ведётся работа по выявлению незаконно установленных объектов. Так, в районе "Алматы" с начала года демонтировано 24 таких павильона. По району Нура убрано два павильона на улицах Мухамедханова и Баглановой. В районе "Есиль" ликвидированы три незаконных объекта.

Чаще всего нарушения фиксировались в отношении овощных, фастфуд-павильонов, шиномонтажных точек и киосков по продаже мороженого.

В районах "Сарыарка" и "Сарайшык" демонтировали по семь объектов торговли. Они не только нарушали земельное законодательство, но и создавали значительные неудобства для жителей, мешая свободному движению пешеходов.

В районе "Байконыр" убрали шесть незаконно установленных киосков.

