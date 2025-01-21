За 2024 год антикоррупционная служба предотвратила нерациональное использование 87,7 млрд тенге и вернула 486,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

"20 января т.г. в Агентстве по противодействию коррупции проведено расширенное заседание коллегии по итогам работы за 2024 год. С 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 1 трлн 120 млрд тенге, из которых 486,5 млрд в прошлом году. По завершенным делам в 2024 году возмещено 371,2 млрд тенге, наложен арест на имущество на 28,9 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, средства направляются на финансирование социальных объектов. Так, за счет указанных средств уже построено 56 школ.

К слову, в работе коллегии приняли участие помощник президента по правовым вопросам Жиенбаев Е.Н., представители Администрации Президента, Генеральной Прокуратуры, члены Общественного совета, а также руководящий и личный состав Агентства и его территориальных подразделений.

Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали в своем докладе проинформировал об исполнении поручений и установок Главы государства, в том числе по реализации идеологии "Закон и порядок".

Подробно освещена информация об исполнении Концепции антикоррупционной политики, превенции коррупции, обеспечение верховенства закона и неотвратимости наказания, законодательных мерах и международного сотрудничества.

"Так, в рамках превентивной работы Агентством в прошлом году проведено 238 внешних анализов коррупционных рисков и антикоррупционных мониторингов. Внесено порядка 2,5 тысячи рекомендаций, из которых 60% уже исполнено. Завершены внешние анализы коррупционных рисков в сферах автодорог, образования, медицины, спорта и социальной отрасли", - добавили в Антикоре.

Особое внимание в работе Агентства уделяется формированию антикоррупционной культуры и пропаганде ценностей добропорядочности. В рамках продвижения принципа "нулевой терпимости" к коррупции в обществе проведено порядка 7,5 тыс. мероприятий различного формата с охватом более 900 тыс. граждан из различных целевых групп. В рамках защиты бизнеса Антикоррупционной службой продолжается реализация проекта "Бизнеске жол".

Уточняется, в прошлом году разрешено 200 проблемных кейсов, защищены права свыше 24 тыс. предпринимателей. Продолжается мониторинг госзакупок и целевого расходования средств. Агентством предотвращено нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге.

"Продолжена работа по сопровождению строительства важных инфраструктурных и социальных проектов. Под мониторингом Антикоррупционной службы находится 182 объекта, 81 из которых завершены. Продолжается реализация пилотного проекта "окрашивания денег" на платформе "Цифровой тенге. Реализация проектов начата в таких социально и стратегически важных секторах, как сельское хозяйство, строительство автомобильных и железных дорог", - сообщили в Антикоре.

Отдельно отмечена работа по возмещению ущерба и возврату активов как важность составляющей восстановления нарушенных прав и социальной справедливости.

В ходе коллегии состоялся обмен мнениями, высказаны ряд предложений по совершенствованию принимаемых антикоррупционных мер. Подводя итоги, Асхат Жұмағали обозначил планы и ключевые задачи Антикоррупционной службы на текущий год.