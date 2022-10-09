48 возгораний за сутки: пожары бушуют в Восточно-Казахстанской области

Фото: ДЧС ВКО

Для оперативного реагирования с раннего утра гарнизон ДЧС ВКО поднят по тревоге и подразделениями ДЧС ВКО осуществлено более 48 выездов на загорания травы и пожары, бушующие по области, передаёт BaigeNews.kz.

В регионе также задействованы силы и средства МИО, организаций, крестьянских хозяйств.

Всего на тушение пожаров задействовано более 120 единиц техники и порядка 700 человек, а также вертолет МИ-8 акимата ВКО.

В Курчумском районе в 14-ти км от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа произошел пожар.

Площадь устанавливается.

Зайсанский район - 8 октября в 18-55 в 50 км от города Зайсан, участок Соленый, произошло загорание сухой травы на предварительной площади 15 га.

Уланский район - 8 октября в 11-31 в 5 км от села Кызылсу, участок "Ак тасты", произошло загорание сухой травы на предварительной площади 45 га, в 17-00 Каменский сельский округ в 10 км от села Борсак, участок "Высокая", произошло загорание сухой травы на ориентировочной площади 600 га.

Угрозы населенным пунктам нет.

9 октября в 15-41 в селе Жанузак произошло загорание сухой травы, площадь устанавливается.

Также сегодня в 11-57 в селе Герасимовка зафиксировали загорание сухой травы на предварительной площади 30 га.

9 октября утром в 38 км от Усть-Каменогорска, село Ново-Троицкое, произошло загорание сухой травы. Огнем было охвачено 6 дачных домиков и 6 хозпостроек.

В 13-55 в Усть-Каменогорске ул. Машиностроителей (станция Согра, Титановая) загорание травы, площадь устанавливается.

9 октября в 17-00 в 20-ти км от Усть-Каменогорска, на территории КГУ "Усть-Каменогорское лесное хозяйство" (Комсомольское лесное хозяйство, квартал уточняется) произошло загорание сухой травы, лесной подстилки. Площадь устанавливается.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет.