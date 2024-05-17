48 млн тенге похитили директор и сотрудники школы Шымкента

В Шымкенте вынесли приговор директору, заместителю и бухгалтеру школы №44, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Ранее им было предъявлено обвинение в хищении 48 миллионов тенге, выделенных фонду оплаты труда педагогов.

За незаконное перечисление сверхнормативной зарплаты, установленной приговором суда, а также систематические выплаты "мёртвым душам" заместителю директора и бухгалтеру назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы. Директор образовательного учреждения оштрафован на 6,9 миллиона тенге за небрежное отношение к работе.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает городской Антикор, суд проходил с участием директоров и бухгалтеров городских школ с целью профилактики коррупционных правонарушений. Из них 50 участвовали в судебном заседании онлайн, а остальные 650 – офлайн.