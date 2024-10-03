48 человек с двойным гражданством выявили в ВКО

48 человек с двойным гражданством выявили полицейские в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Девять из них по решению суда выдворены за пределы Казахстана.

Управление миграционной службы департамента полиции ВКО регулярно проводит проверки для выявления лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством. К примеру, 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021 года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.

"У иностранца изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина РК, а также зарегистрирована утрата казахстанского гражданства. За нарушение закона мужчина оплатил штраф в размере 200 МРП", – отметил начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ринат Шкибаев.

Миграционная служба ДП ВКО напоминает о том, что согласно Конституции РК двойное гражданство в стране не допускается.