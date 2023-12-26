47 участков дорог из-за непогоды закрыли в Казахстане
Сегодня, 11:32
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Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
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Введено ограничение движения транспорта на 47 участках автодорог республиканского значения в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
Ограничения действуют для всех видов автотранспорта из-за дождя при минусовой температуре, гололёда и ветра на одном участке в области Абай, на 11 участках в Акмолинской области, на четырёх участках Актюбинской области, на одном участке области Жетысу, на двух участках в Карагандинской области, 10 участков Костанайской области, четырёх участках в Павлодарской области, 14 участках в Северо-Казахстанской области.
На сайте ведомства указано, какие именно участки закрыты.
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 477 единиц техники.