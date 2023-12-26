47 участков дорог из-за непогоды закрыли в Казахстане

Введено ограничение движения транспорта на 47 участках автодорог республиканского значения в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

Ограничения действуют для всех видов автотранспорта из-за дождя при минусовой температуре, гололёда и ветра на одном участке в области Абай, на 11 участках в Акмолинской области, на четырёх участках Актюбинской области, на одном участке области Жетысу, на двух участках в Карагандинской области, 10 участков Костанайской области, четырёх участках в Павлодарской области, 14 участках в Северо-Казахстанской области.

На сайте ведомства указано, какие именно участки закрыты.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 477 единиц техники.