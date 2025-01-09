Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тыс км, из которых 3,7 тыс км — дороги I категории, передаёт BaigeNews.kz.



Отметим, в 2025 году начнется реализация крупных проектов: Кызылорда — Жезказган (208 км), Актобе — Улгайсын (234 км), Караганда — Жезказган (572 км), обход города Сарыагаш (102 км), обход города Кызылорда (20 км), Кызылорда — Саксаульск (470 км), Атырау — Доссор (86 км), обход города Рудный (16,9 км), Жанаозен — Кендирли (156 км), обход города Петропавловск (8 км), обход города Туркестан (29,6 км), Астана — Костанай — граница с РФ (830 км), обход города Шымкент (48 км), Атырау — Уральск (средний ремонт, 516 км), Атырау — Чапай (136 км), Алматы — Талгар — Байдыбек би (68 км), Алматы — Ушконыр (48 км), Бейнеу — Саксаульск (736 км), мост через реку Урал (6,5 км).

К слову, общий объем инвестиций для реализации этих проектов составляет более 9 трлн тенге, активно ведется работа по привлечению инвесторов.



В области железнодорожного транспорта также проводится ряд масштабных модернизаций. В 2025 году будет закуплено 225 новых вагонов.

Будет завершено строительство железных дорог по проектам "Достык — Мойынты", что увеличит пропускную способность в 5 раз, обеспечивая бесперебойное движение 12-60 пар поездов, а также "Обводная Алмата".



Также планируется открыть движение на участках "Достык – Бесқол" и "Мойынты – Балқаш". Это решение поможет улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками.



Для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тыс. ЖФЭ в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.

Кроме того, в Казахстане началась реализация важнейших инфраструктурных проектов в области авиации. В соответствии с поручением Главы государства, в 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию данных объектов.