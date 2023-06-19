47 случаев торговли людьми выявили полицейские за три дня в Казахстане

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За три дня проведения спецоперации "STOP трафик" подразделениями по борьбе с организованной преступностью выявлено 47 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

"Из них три факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, 10 фактов торговли людьми, в том числе пять фактов в отношении несовершеннолетними, семь вовлечений в занятие проституцией, из которых три в отношении несовершеннолетних и 27 фактов притоносодержания и сводничества", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в МВД, ведомством проводится системная работа по данному направлению. Проверяются крестьянские, фермерские хозяйства, строительные объекты на предмет выявления принудительного труда, гостиницы, банные комплексы для пресечения фактов сексуальной эксплуатации, также мониторится Интернет.

Также зарегистрировано 30 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией и сводничества и 453 правонарушения за приставание в общественных местах.

Так, в декабре 2021 года в Алматинской области 39-летняя женщина продала своего новорождённого сына за полмиллиона тенге для дальнейшего незаконного усыновления.

В Карагандинской области глава крестьянского хозяйства в течение нескольких лет, избивая и угрожая, заставлял работать на себя двух местных жителей 52 и 30 лет. Мужчины занимались домашним хозяйством, ремонтом техники и уходом за скотом. При попытке к бегству они возвращались назад и наказывались, ближайшая трасса находилась на расстоянии в 65 километрах от хозяйства. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации. Проводится расследование. Потерпевшим оказывается необходимая помощь.

В Костанайской области задержана 38-летняя жительница города, которая в течение месяца шантажировала несовершеннолетнюю ученицу колледжа, заставляя заниматься её проституцией. Она сводила девушку с клиентами на съёмных квартирах. Потерпевшую передали родственникам. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК - "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".