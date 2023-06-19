- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 12:15 55
- Асфальт-ковёр появился в Мангистау 12:13 71
- 47 случаев торговли людьми выявили полицейские за три дня в Казахстане 12:04 95
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 12:04 82
- Проверяют даже песок и почву: Разрешение на работу получили 64 летних лагеря в Казахстане 11:45 186
- Женщины только выигрывают от развития технологий — Айгуль Куспан 11:13 277
- Токаев дал поручения новому акиму ВКО 11:04 320
- УЕФА отметил вратаря сборной Казахстана 10:57 268
- Аким Экибастуза откровенно высказался о проблемах города 10:52 445
- Совместное заседание палат парламента пройдёт 20 июня 10:28 341
- Последние в ЕАЭС: Растущие зарплаты казахстанцев "съела" инфляция 10:27 286
- Мурат Журебеков назначен советником премьер-министра 10:10 349
- Восемь преподавателей с поддельными дипломами работали в Мангистау 09:59 415
- Нежилой квадратный метр: количество аварийных домов в Казахстане выросло за год 09:36 375
- Более 10 тысяч требований к бизнесу в Казахстане не соответствует нормам - правительство 09:11 358
- Несколько схем незаконной регистрации автомобилей выявили в Казахстане 08:33 398
- Разрубленные на куски тела кошек в отлове Шымкента: Спецкомиссия проверяет инцидент 07:57 833
- Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомашин 07:21 473
- Казахстанским банкам выдадут рекомендации по безопасности 06:09 418
- Елену Рыбакину поздравили с днем рождения в центре Нью-Йорка 05:41 466
- В Семее предпринимателя привлекли к ответственности за повышение цен на гречку 04:31 588
- Экибастузского физрука подозревают в приставании к школьнице 03:06 521
- Разрубленные на куски тела кошек засняли в отлове Шымкента 02:22 622
- Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно 01:37 475
- В Атырау около 10 пригородных сел остались без электричества 00:42 526
- Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге 18.06.2023 573
- Учёные создали человеческий эмбрион из одной стволовой клетки 18.06.2023 582
- Дожди и грозы обещают казахстанцам в понедельник 18.06.2023 722
- Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою 18.06.2023 1143
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 944
- Семь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире "Большого шлема" в Астане 18.06.2023 666
- Услуги по недвижимости будут недоступны для казахстанцев в понедельник 18.06.2023 638
- Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank 18.06.2023 702
- Освобождение заложников из здания банка в Астане. Как это было 18.06.2023 1450
- Непобеждённый "Джентльмен" из Казахстана побил боксёра из Зимбабве 18.06.2023 694
- Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников 18.06.2023 760
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 898
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1269
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 990
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 902
- Полиция вошла в захваченное здание Kaspi Банка. Четверо заложников свободны 18.06.2023 2089
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 787
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1533
- Семья из шести человек погибла в результате столкновения автобуса с легковушкой в Атырау 18.06.2023 1244
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 5636
- Двое путешественников из Китая приехали в Астану на велосипедах 18.06.2023 706
- Паром со 120 пассажирами загорелся на Филиппинах 18.06.2023 606
- В Лондоне прошёл парад в честь дня рождения короля Карла III 18.06.2023 671
- Пьяный астанчанин спрыгнул в Есиль с пешеходного моста 18.06.2023 777
- Когда и где смотреть матч отбора Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан 18.06.2023 843
- Нейрохирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с болезнью Паркинсона 18.06.2023 858
- День отца в Казахстане: эксперты в сфере семейных отношений высказались о новом празднике 18.06.2023 771
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 844
- От укусов ядовитых пауков пострадали восемь жителей Шымкента 18.06.2023 688
- Бублик сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии 18.06.2023 620
- Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии 18.06.2023 688
- Внук Льва Троцкого умер в Мексике в возрасте 97 лет 18.06.2023 886
- Лесной пожар тушат в заповеднике и нацпарке ВКО 18.06.2023 727
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 629
- Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека 18.06.2023 789
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 15775
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 555
- "Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул 18.06.2023 624
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 18.06.2023 813
- Курортный сезон официально открылся в Баянауле 18.06.2023 790
- Как День отца отметят в Астане 18.06.2023 1352
- Казахстанки отправляются в США бороться за звание "Миссис мира" 18.06.2023 789
- Казахстанский скульптор стал победителем престижной премии 18.06.2023 2230
- Выставка солнцемобилей прошла в Актобе 18.06.2023 855
- Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения 18.06.2023 852
- В заповеднике в ВКО тушат пожар 18.06.2023 825
- Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД 18.06.2023 812
- Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли 17.06.2023 837
- Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре 17.06.2023 1004
- BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью 17.06.2023 841
- Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону 17.06.2023 793
- Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье 17.06.2023 906
- 10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 17.06.2023 1256
- Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде 17.06.2023 941
- Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах 17.06.2023 963
- LOADING...
47 случаев торговли людьми выявили полицейские за три дня в Казахстане
За три дня проведения спецоперации "STOP трафик" подразделениями по борьбе с организованной преступностью выявлено 47 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.
"Из них три факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, 10 фактов торговли людьми, в том числе пять фактов в отношении несовершеннолетними, семь вовлечений в занятие проституцией, из которых три в отношении несовершеннолетних и 27 фактов притоносодержания и сводничества", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в МВД, ведомством проводится системная работа по данному направлению. Проверяются крестьянские, фермерские хозяйства, строительные объекты на предмет выявления принудительного труда, гостиницы, банные комплексы для пресечения фактов сексуальной эксплуатации, также мониторится Интернет.
Также зарегистрировано 30 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией и сводничества и 453 правонарушения за приставание в общественных местах.
Так, в декабре 2021 года в Алматинской области 39-летняя женщина продала своего новорождённого сына за полмиллиона тенге для дальнейшего незаконного усыновления.
В Карагандинской области глава крестьянского хозяйства в течение нескольких лет, избивая и угрожая, заставлял работать на себя двух местных жителей 52 и 30 лет. Мужчины занимались домашним хозяйством, ремонтом техники и уходом за скотом. При попытке к бегству они возвращались назад и наказывались, ближайшая трасса находилась на расстоянии в 65 километрах от хозяйства. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации. Проводится расследование. Потерпевшим оказывается необходимая помощь.
В Костанайской области задержана 38-летняя жительница города, которая в течение месяца шантажировала несовершеннолетнюю ученицу колледжа, заставляя заниматься её проституцией. Она сводила девушку с клиентами на съёмных квартирах. Потерпевшую передали родственникам. Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК - "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".
-
Trend news
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 12:15 46
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 12:04 81
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 943
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 898
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1269
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 990
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 902
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 787
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1532
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 5634
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 15760
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 989
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1159
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1324
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 5978
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1186
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1958
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32810
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5095
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1545
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3686
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1433
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2171
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2597
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1449
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1524
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1296
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1523
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9224
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1609
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7175
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2725
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2360
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2115
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1683
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2802
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2462
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3067
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4057
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2274
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2169
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2385
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48799
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2125
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3252
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2710
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3112
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2414
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2635
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3884
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2080
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3903
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2517
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3991
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2669
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2967
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3246
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4738
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4078
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4418
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3350
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4176
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9060
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3637
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2897
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3216
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4686
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4636
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3116
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2889
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5318
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3355
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3924
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3621
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3488
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 6096
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3346
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3509
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3534
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4585
-
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 844
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 629
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 555
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 977
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1703
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1627
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 970
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 967
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 870
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 947
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2494
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1831
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1126
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1390
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1439
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1312
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1642
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1726
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2180
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1794
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1795
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1775
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2259
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3835
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2018
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3043
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 2034
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 2052
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2158
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2937
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2046
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2263
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3437
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2170
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2489
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1694
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2152
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1758
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2116
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6841
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2900
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1737
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2030
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2181
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2020
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2161
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2435
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2439
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4973
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2767
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3903
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2770
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2705
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3378
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2897
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 3064
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2978
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3067
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3427
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3243
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2719
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2786
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2759
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2339
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2202
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2357
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2680
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 3062
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3255
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3419
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3170
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3550
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3732
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4492
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4101
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3985
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 4027
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2639
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2557
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3471