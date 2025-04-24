Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в XII Форуме машиностроителей Казахстана и ознакомился с достижениями лидеров индустрии на VI Международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание на открытии форума было приковано к обращению Президента Касым-Жомарта Токаева, которое зачитал Премьер-Министр Олжас Бектенов.

В своём послании Глава государства подчеркнул, что машиностроение становится ключевым драйвером экономики, демонстрируя уверенный рост: за последние пять лет доля сектора в обрабатывающей промышленности выросла с 13% до 19%, а объем производства в 2023 году достиг внушительных 4,6 трлн тенге.

Отмечен прогресс в экспорте, появление новых предприятий и запуск локального производства сельхозтехники, автобусов и автомобилей.

"В условиях экономической волатильности открываются новые возможности. Уверен, машиностроительная отрасль способна стать точкой опоры для будущего роста", - говорится в обращении Президента.

Касым-Жомарт Токаев также призвал к внедрению искусственного интеллекта, наращиванию доли локального производства, повышению уровня подготовки кадров и созданию безопасных условий труда для работников отрасли.

"Важно создать комфортные и безопасные условия труда для работников, уделять должное внимание подготовке квалифицированных специалистов и их профессиональному развитию", - добавил Глава государства.

На пленарной сессии форума обсуждались меры господдержки, финансирование технологичных проектов, углубление локализации, а также пути международного сотрудничества.

К слову, по итогам 2024 года производство в отрасли выросло на 10%, а в I квартале 2025 года - уже на 17%. Это стало ярким подтверждением эффективности государственной стратегии и уверенного курса на индустриализацию.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие два года в Казахстане реализуют 12 инвестиционных проектов в сфере машиностроения, которые создадут 3 000 новых рабочих мест.