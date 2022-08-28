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46 кандасов из Туркменистана приняли в Павлодаре
В прогнозной карте для переселенцев обозначено 111 населенных пунктов и более тысячи вакансий. Переселенцы выберут один из городов или районов региона для дальнейшего проживания, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В Павлодарскую область переехали 11 семей, это 46 человек.
Руководитель павлодарского областного филиала Всемирной ассоциации казахов "Фонд Отандастар" Болат Зауыт рассказал, что с начала года в область переселились 216 человек из России, Монголии, Узбекистана.
"В этом году на Павлодарскую область выделена квота для 800 переселенцев. Ожидается, что из Туркменистана приедут 427 этнических казахов. Часть из них уже здесь. Сейчас они должны проживать только в нашем регионе не менее пяти лет. Ранее мы их предупреждали об этом", – сказал Болат Зауыт.
По его словам, казахи из зарубежных стран, переселившиеся в Казахстан, должны сначала получить ИИН. После чего им присваивается статус "қандас". Затем надо зарегистрироваться в отведенном регионе и одновременно подать документы на гражданство Казахстана.
Как рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Дисюпова, переселившимся предоставляется денежная помощь в размере 70 МРП на каждого члена семьи. Это более 200 тысяч тенге.
"Также они ежемесячно в течение года будут получать субсидию на аренду жилья. В городской местности – от 61 до 91 тысячи тенге, в сельской – от 45 до 64 тысяч. Точная сумма зависит от количества людей в семье. Можно сразу взять годовую сумму и потратить ее на покупку жилья", – заметила Альмира Дисюпова.
Она напомнила, что в области есть прогнозная карта для переселенцев. В ней обозначено 111 населенных пунктов и более тысячи вакансий.
"Приезжие семьи сейчас будут определять, в какой район они поедут, в зависимости от специальности и вакансий. То есть место проживания выбирают сами. У нас есть квота в каждом районе. В настоящее время семья, переехавшая чуть ранее, уже живет в Аксуском сельском округе. Глава семьи – газоэлектросварщик, сейчас он работает по этой специальности", – продолжила Альмира Дисюпова.
Спикер также сообщила, что из Туркменистана в основном приезжают люди с техническим образованием. В регионе же нужны специалисты в области здравоохранения, образования, но пока таких нет.
Один из переселенцев – Максат Суйесинов - планирует обосноваться в сельской местности и заняться животноводством.
"Мы приехали из Балканабадского края Туркменистана. В семье нас четверо, есть сын и дочь. Дочка учится в 8 классе. Сам я по профессии электрик. Жена занимается домашним хозяйством. Планирую поселиться либо в Майском, либо в районе Аккулы. Есть желание заниматься животноводством. У себя мы тоже держали скот", – говорит Максат Суйесинов.
Соотечественники из Туркменистана намеревались переехать в Казахстан еще в 2020 году, но из-за пандемии сроки перенесли.
В Туркменистане проживают около 20 тысяч казахов.
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