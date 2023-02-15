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kazinform.kz Сегодня, 08:50
103
Сегодня, 08:50
103
Фото: kazinform.kz

45,5 лет - средний возраст кандидата в депутаты мажилиса

Всего в мажилис от семи политических партий баллотируется 238 человек. Таким образом, средний возраст всех кандидатов в депутаты мажилиса от партий составляет 45,5 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sailau 2023

Самые молодые выдвиженцы в новой партии Respublica: средний возраст кандидатов - 38 лет. А вот самые взрослые претенденты на депутатский мандат в Народной партии Казахстана: средний возраст кандидатов - 50 лет. 

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#Мажилис #партии #возраст
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
103
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