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450 тонн сена сгорело за ночь в ВКО
450 тонн сена сгорело за ночь в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
По данным ДЧС, пожар произошёл 18 октября в посёлке Ново-Явленка близ Усть-Каменогорска. На территории крестьянского хозяйства горело складированное в рулоны сено. Причина пожара устанавливается.
С начала пожароопасного периода в регионе уничтожено огнём более одной тысячи тонн сена.
"Основными причинами возникновения пожаров на сеновалах является неосторожное обращение с огнём, несоблюдение требований пожарной безопасности. При загорании стога мигом уничтожаются огнём. Несмотря на проводимые сотрудниками ДЧС ВКО инструктажи с руководителями и работниками сельскохозяйственных предприятий, жителями дачных массивов нарушения правил пожарной безопасности допускаются. Например, стога с сеном складируются на крышах сараев и других хозяйственных строений вблизи с линиями электропередач, что категорически запрещено. Вблизи со стогами допускается неосторожное обращение граждан с огнём", — рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Серик Амангелдин.
Спасатели отмечают, что сено очень плохо поддается тушению. Если оно загорелось, то срочно необходимо принять меры по недопущению распространения огня. Чтобы не допустить дальнейшего его распространения, в ДЧС призывают соблюдать основные правила:
- обустройство сеновалов на усадебных участках, территориях жилых домов выполняется на расстоянии не менее 15 метров от зданий и надворных построек. Площадь основания стога не должна превышать 150 квадратных метров, а штабеля прессованного сена — 500 квадратных метров;
- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров;
- штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередач.
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