450 тонн сена сгорело за ночь в ВКО

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

450 тонн сена сгорело за ночь в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

По данным ДЧС, пожар произошёл 18 октября в посёлке Ново-Явленка близ Усть-Каменогорска. На территории крестьянского хозяйства горело складированное в рулоны сено. Причина пожара устанавливается.

С начала пожароопасного периода в регионе уничтожено огнём более одной тысячи тонн сена.

"Основными причинами возникновения пожаров на сеновалах является неосторожное обращение с огнём, несоблюдение требований пожарной безопасности. При загорании стога мигом уничтожаются огнём. Несмотря на проводимые сотрудниками ДЧС ВКО инструктажи с руководителями и работниками сельскохозяйственных предприятий, жителями дачных массивов нарушения правил пожарной безопасности допускаются. Например, стога с сеном складируются на крышах сараев и других хозяйственных строений вблизи с линиями электропередач, что категорически запрещено. Вблизи со стогами допускается неосторожное обращение граждан с огнём", — рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Серик Амангелдин.

Спасатели отмечают, что сено очень плохо поддается тушению. Если оно загорелось, то срочно необходимо принять меры по недопущению распространения огня. Чтобы не допустить дальнейшего его распространения, в ДЧС призывают соблюдать основные правила: