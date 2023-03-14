45 ноутбуков украли из квартиры алматинца

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45 ноутбуков украли у жителя Алматы злоумышленники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Как сообщили в департаменте полиции города, квартирная кража произошла в Турксибском районе по улице Физкультурная. Потерпевший обратился в полицию 12 марта и сообщил о краже 45 ноутбуков.

"Подозреваемых задержали в течение суток. С места преступления они скрылись на белом автомобиле марки Hyundai",- отметили в полиции.

Автомобиль был обнаружен в Алатауском районе мегаполиса. Ее блокировал экипаж "Буран-001".

Сообщается, что подозреваемые попытались скрыться от сотрудников полиции в пешем порядке, но их все равно задержали.

По данному факту ведется следствие.