45 млрд тенге нужно на строительство LRT в Астане в 2024 году

В правительстве обсуждается вопрос получения 45 миллиардов тенге из республиканского бюджета на строительство LRT в Астане в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

"На следующий год мы обсуждаем сумму бюджета порядка 45 миллиардов тенге – это чтобы продолжить строительно-монтажные работы. Сейчас на площадке работают 1500 человек, и если объём работы увеличится, то есть, если команда справится и ускорит строительно-монтажные работы, то дополнительно попросим до 150 миллиардов тенге", - сказал Карабаев.

Министр напомнил, что в начале 2023 года на продолжение строительства LRT было выделено 52 миллиарда тенге. Он также отметил, что свайные работы завершены на 96%, работа по возведению самих опор – на 76%, а сбор конструкций – на 82%.

Марат Карабаев также сообщил, что завершить строительство планируется в 2025 году.