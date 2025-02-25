Четыре с половиной миллиона тенге требует с полицейских предпринимательница в Мангистауской области. Женщина уверяет, стражи порядка незаконно изъяли сотни килограммов товара из её рыбного цеха. Теперь бизнес-вумен не может оплатить кредиты и аренду. Она написала заявление в прокуратуру и там подтвердили, что правоохранители нарушили закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

9 февраля 16 сотрудников полиции приехали в рыбный цех на нескольких патрульных автомобилях. Как рассказывает, Айжан Нугманова, в этот день они, якобы проводили ОПМ "Браконьер". Под этим предлогом изъяли 400 килограммов скумбрии и 184 килограмма осетровых. И это несмотря на то, что бизнесвумен показала им чеки и всю документацию. Кроме того, в отношении Нугмановой стражи порядка возбудили уголовное дело за незаконное хранение и продажу рыбы.

"Мы просили их, ребята, пусть в растворе стоит рыба, опечатайте, завтра посмотрите все, это же легально. Но они не послушали вообще. Засунули всё в грязные мешки и забрали. Это было до 4 часов ночи", - рассказала Айжан Нугманова.

Уже в 5 утра женщина писала заявление в областную прокуратуру. Позже наняла адвоката и отправилась в столичную палату предпринимателей, Антикор и Генпрокуратуру. На днях из надзорного органа пришёл ответ: уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления.

"По результатам изучения материалов уголовного дела, ваши доводы подтвердились. В связи с этим 20.02.2025 года прокуратурой области принято решение о прекращении уголовного дела на основании пункта 2 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса, то есть за отсутствием состава преступления. Касательно доводов о незаконных действиях сотрудников полиции, 20.02.2025 прокуратурой области зарегистрирован материал в книгу учёта информации, который направлен для принятия процессуального решения в департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Однако Айжан Нугманова на этом останавливаться не намерена. Предприниматель хочет привлечь полицейских к ответственности и взыскать с них 4,5 миллиона тенге. В эту сумму входит стоимость изъятой рыбы, услуги адвоката, неустойка перед заказчиками, перелёт в Астану и моральный ущерб. Его женщина оценила в 500 тысяч тенге.

В полиции эту историю пока не комментируют. Поддержать женщину согласились в Мангистауской палате предпринимателей.

По словам Айжан Нугмановой, из-за действий полицейских, она не может оплатить ежемесячный кредит в размере 700 тысяч тенге, а также аренду и коммунальные услуги в цехе. 30 миллионов она брала в фонде "Даму" на развитие бизнеса.