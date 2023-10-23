4,5 млн книг издали для казахстанских библиотек за пять лет

Актуальные вопросы, связанные с развитием библиотечной сферы Казахстана были обсуждены в Астане в преддверии Дня библиотекаря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Министр культуры и информации Аида Балаева в ходе круглого стола подчеркнула, что положение библиотек и библиотекарей, обслуживающих это драгоценное сокровище, напрямую связано с процветанием страны и надежным будущим Казахстана.

"На втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" Глава государства поставил конкретную задачу "пробудить страсть молодого поколения к книгам". В своих предыдущих выступлениях Президент также акцентировал свое внимание на развитии библиотечной сферы. Мы принимаем все необходимые меры по выполнению всех поручений Президента в этой связи", - сказала она.

В частности, министр упомянула о работе по увеличению заработной платы работников библиотечного дела на 25% ежегодно, с целью повышения заработной платы библиотекарей на 100% к 2025 году.

"За последние 5 лет в рамках государственного заказа было издано 4,5 миллиона книг для библиотек. Важным аспектом является перевод зарубежных бестселлеров на казахский язык. Планируется также проведение специальных социологических опросов среди читателей для публикации книг, отвечающих читательскому спросу", - отметила глава ведомства.

В рамках проекта "Электронная библиотека Казахстана" планируется подключение всех библиотек к единой информационной системе, чтобы читатели могли получить доступ к электронной базе любой библиотеки страны посредством "единого билета".