4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане - Трамп обвинил Байдена в раздаче денег США
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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга заявила о нецелесообразных расходах администрации Джо Байдена. Она раскритиковала Белый дом в выделении денег на "борьбу с дезинформацией в Казахстане", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Каролин Левитт сообщила, что администрация Джо Байдена выделила 2 миллиона долларов на смену пола в Гватемале, 6 миллионов на финансирование туризма в Египте, 20 миллионов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке, 4,5 миллиона на борьбу с дезинформацией в Казахстане.
Левитт раскритиковала данные расходы, подчеркнув, что они не соответствуют приоритетам американских налогоплательщиков.
Пресс-секретарь Трампа отметила, что демократы лишь "притворяются", что возмущены "длинным списком ерунды", которую урезает администрация Трампа.
"Я могла бы продолжать и продолжать, и я рада предоставить этот список каждому из вас. Демократы возмущены тем, что американский народ хочет, чтобы его налогоплательщики шли на благие цели, а не на подобные вещи. Но при этом они очень спокойно относятся к тому факту, что в Северной Каролине и Калифорнии все еще есть люди, которые потеряли все, и за последние четыре года федеральное правительство ничего не сделало, чтобы помочь им. Я думаю, что нынешний президент и впредь будет ставить американцев на первое место", - сказала Левитт.
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