Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга заявила о нецелесообразных расходах администрации Джо Байдена. Она раскритиковала Белый дом в выделении денег на "борьбу с дезинформацией в Казахстане", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Каролин Левитт сообщила, что администрация Джо Байдена выделила 2 миллиона долларов на смену пола в Гватемале, 6 миллионов на финансирование туризма в Египте, 20 миллионов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке, 4,5 миллиона на борьбу с дезинформацией в Казахстане.

Левитт раскритиковала данные расходы, подчеркнув, что они не соответствуют приоритетам американских налогоплательщиков.

Пресс-секретарь Трампа отметила, что демократы лишь "притворяются", что возмущены "длинным списком ерунды", которую урезает администрация Трампа.