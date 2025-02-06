  • 6 Февраля, 10:57
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4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане - Трамп обвинил Байдена в раздаче денег США

Сегодня, 10:52
АВТОР
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Instagram / Karolineleavitt Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: Instagram / Karolineleavitt

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга заявила о нецелесообразных расходах администрации Джо Байдена. Она раскритиковала Белый дом в выделении денег на "борьбу с дезинформацией в Казахстане", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Каролин Левитт сообщила, что администрация Джо Байдена выделила 2 миллиона долларов на смену пола в Гватемале, 6 миллионов на финансирование туризма в Египте, 20 миллионов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке, 4,5 миллиона на борьбу с дезинформацией в Казахстане. 

Левитт раскритиковала данные расходы, подчеркнув, что они не соответствуют приоритетам американских налогоплательщиков.

Пресс-секретарь Трампа отметила, что демократы лишь "притворяются", что возмущены "длинным списком ерунды", которую урезает администрация Трампа.

могла бы продолжать и продолжать, и я рада предоставить этот список каждому из вас. Демократы возмущены тем, что американский народ хочет, чтобы его налогоплательщики шли на благие цели, а не на подобные вещи. Но при этом они очень спокойно относятся к тому факту, что в Северной Каролине и Калифорнии все еще есть люди, которые потеряли все, и за последние четыре года федеральное правительство ничего не сделало, чтобы помочь им. Я думаю, что нынешний президент и впредь будет ставить американцев на первое место", - сказала Левитт.

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