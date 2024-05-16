45 лишённых прав водителей осудили за вождение в нетрезвом виде в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала года в Астане осудили 45 водителей, которые несмотря на решение суда о лишении прав, вновь сели за руль пьяными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Один из таких нарушителей закона сбил пешехода. Приговором суда он осуждён на пять лет лишения свободы с пожизненным лишением прав на вождение автомобиля.
В надзорном органе напомнили, что Законодательством Республики Казахстан за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии наряду с административной предусмотрена и уголовная ответственность.
"За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде ареста на 20 суток и лишения водительских прав на 7 лет. За управление авто лицом, лишённым прав и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передачу управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица предусмотрена уже уголовная ответственность с лишением водительских прав пожизненно и свободы сроком до 10 лет", - сообщили в прокуратуре.