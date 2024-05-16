45 лишённых прав водителей осудили за вождение в нетрезвом виде в Астане

С начала года в Астане осудили 45 водителей, которые несмотря на решение суда о лишении прав, вновь сели за руль пьяными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Один из таких нарушителей закона сбил пешехода. Приговором суда он осуждён на пять лет лишения свободы с пожизненным лишением прав на вождение автомобиля.

В надзорном органе напомнили, что Законодательством Республики Казахстан за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии наряду с административной предусмотрена и уголовная ответственность.