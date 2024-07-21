  • 21 Июля, 20:09
  • BAIGENEWS

45 километров по горной местности несли спасатели на носилках пострадавшую в ВКО

Сегодня, 19:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
55
Фото: МЧС РК

К спасателям обратились туристы, которые не могли самостоятельно выйти к турбазе в Риддере, потому что одна из участниц во время восхождения повредила ногу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели при помощи мягких носилок по горной и лесной местности около 45 километров эвакуировали к автомобилю и далее доставили в Риддер женшину", — говорится в сообщении.

Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи, её состояние удовлетворительное.

Самое читаемое

Наверх