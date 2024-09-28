45 человек эвакуировали из многоэтажки в Актобе из-за оставленной на плите еды

В районе Алматы города Актобе жителей пришлось эвакуировать из задымленной многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Причиной стала оставленная на плите пища в квартире на первом этаже.

"Силами МЧС было эвакуировано 45 человек, из них 25 детей. Проведено дымоудаление, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Астане произошёл взрыв газового баллона в кафе, расположенного в жилом доме. Здание обрушилось, пострадали шесть человек.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.