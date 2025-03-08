На севере Армении зафиксировали 45 афтершоков — самый сильный из которых, магнитудой 3,2, произошел в 9 км к северу от города Спитак. Об этом сообщила пресс-служба территориальной службы сейсмозащиты МВД республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ъ.

"Афтершоковая активность сохранится в течение некоторого времени, в течение которого возможны слабые и средней интенсивности сейсмические события, которые могут ощущаться населением населенных пунктов",— сообщили в ведомстве. Подземные толчки магнитудой 2–3 ощущались в городах Спитак, Степанаван и Ванадзор Лорийской области, добавили там.

Землетрясение в Армении произошло сегодня, 8 марта, около 9 часов утра. Его магнитуда оценивается в 4,6, в эпицентральной зоне сила землетрясения составила 6–7 баллов. Эпицентр находился на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях нет.