445 обращений за год: как Департамент экономических расследований защищает права казахстанцев
Как в Карагандинской области борются с экономическими нарушениями.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Поддержание законности и порядка в сфере финансового мониторинга требует не только качественного расследования правонарушений, но и эффективного взаимодействия с гражданами и бизнес-сообществом. В этой связи Департамент экономических расследований по Карагандинской области на практике реализует принцип "Закон и порядок", делая акцент на оперативности, объективности и прозрачности, передаёт BaigeNews.kz.
445 обращений за год: внимание к каждому заявителю
За 2024 год в Департамент поступило 445 заявлений от физических и юридических лиц через информационную систему "Documentolog". Каждое обращение рассматривается в установленные законом сроки, а в случае выявления нарушений в его обработке руководство принимает незамедлительные меры. Такой подход позволяет не только оперативно решать возникающие вопросы, но и предотвращать возможные злоупотребления.
Открытый диалог с гражданами и бизнесом
Важную роль играет прямое взаимодействие с населением и предпринимателями. В 2024 году в рамках личных приемов руководством Департамента были приняты 65 человек. Такой формат общения позволяет оперативно выявлять проблемы, требующие вмешательства, а также укрепляет доверие к государственным органам.
Принципы работы: объективность и профессионализм
Каждое поступившее в Департамент заявление рассматривается не формально, а детально, с учетом всех обстоятельств. Основная цель – не просто ответить на обращение, а справедливо решить проблему. Такой подход способствует предупреждению финансовых и экономических правонарушений, формируя стабильную правовую среду в регионе.
"Закон и порядок" – не просто слова, а реальные действия
Работа Департамента экономических расследований по Карагандинской области строится на принципах законности, прозрачности и ответственности перед гражданами.
Итоги 2024 года наглядно демонстрируют: защита экономической безопасности региона – это не только расследование нарушений, но и эффективное взаимодействие с обществом, предотвращение правонарушений и формирование стабильной финансовой среды.
Самое читаемое
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Взятки от директоров школ и миллионные хищения: новые уголовные дела завёл Антикор
- Казахстан обыграл Беларусь в отборе на Евро-2025 по футзалу