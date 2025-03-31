Поддержание законности и порядка в сфере финансового мониторинга требует не только качественного расследования правонарушений, но и эффективного взаимодействия с гражданами и бизнес-сообществом. В этой связи Департамент экономических расследований по Карагандинской области на практике реализует принцип "Закон и порядок", делая акцент на оперативности, объективности и прозрачности, передаёт BaigeNews.kz.

445 обращений за год: внимание к каждому заявителю

За 2024 год в Департамент поступило 445 заявлений от физических и юридических лиц через информационную систему "Documentolog". Каждое обращение рассматривается в установленные законом сроки, а в случае выявления нарушений в его обработке руководство принимает незамедлительные меры. Такой подход позволяет не только оперативно решать возникающие вопросы, но и предотвращать возможные злоупотребления.

Открытый диалог с гражданами и бизнесом

Важную роль играет прямое взаимодействие с населением и предпринимателями. В 2024 году в рамках личных приемов руководством Департамента были приняты 65 человек. Такой формат общения позволяет оперативно выявлять проблемы, требующие вмешательства, а также укрепляет доверие к государственным органам.

Принципы работы: объективность и профессионализм

Каждое поступившее в Департамент заявление рассматривается не формально, а детально, с учетом всех обстоятельств. Основная цель – не просто ответить на обращение, а справедливо решить проблему. Такой подход способствует предупреждению финансовых и экономических правонарушений, формируя стабильную правовую среду в регионе.

"Закон и порядок" – не просто слова, а реальные действия

Работа Департамента экономических расследований по Карагандинской области строится на принципах законности, прозрачности и ответственности перед гражданами.

Итоги 2024 года наглядно демонстрируют: защита экономической безопасности региона – это не только расследование нарушений, но и эффективное взаимодействие с обществом, предотвращение правонарушений и формирование стабильной финансовой среды.