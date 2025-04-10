В Шымкенте состоялось важное судебное разбирательство по делу ТОО "V." против ТОО "О." о взыскании задолженности в 445 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz. Иск был подан в специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента, где истец утверждал, что в декабре 2023 года было заключено соглашение, согласно которому ТОО "О." обязалось оказать услуги по гальванизации и обработке товаров для улучшения их качества. ТОО "V." полностью оплатило услугу, но ответчик свои обязательства не выполнил.

Отметим, в процессе рассмотрения дела стороны пришли к компромиссу и согласились урегулировать спор через медиацию, вместо того чтобы продолжать судебное разбирательство.

К слову, ответчик признал задолженность в размере 445 миллионов тенге и обязался погасить её до июня 2025 года. Суд утвердил медиативное соглашение, которое теперь имеет законную силу.

В связи с успешным разрешением спора, истцу возвращена государственная пошлина в размере 13 миллионов тенге. Процесс по делу был завершён.

Судебное решение вступило в законную силу, и дело закрыто.

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