445 миллионов тенге долга казахстанец выплатит в течение полугода ТОО
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В Шымкенте состоялось важное судебное разбирательство по делу ТОО "V." против ТОО "О." о взыскании задолженности в 445 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz. Иск был подан в специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента, где истец утверждал, что в декабре 2023 года было заключено соглашение, согласно которому ТОО "О." обязалось оказать услуги по гальванизации и обработке товаров для улучшения их качества. ТОО "V." полностью оплатило услугу, но ответчик свои обязательства не выполнил.
Отметим, в процессе рассмотрения дела стороны пришли к компромиссу и согласились урегулировать спор через медиацию, вместо того чтобы продолжать судебное разбирательство.
К слову, ответчик признал задолженность в размере 445 миллионов тенге и обязался погасить её до июня 2025 года. Суд утвердил медиативное соглашение, которое теперь имеет законную силу.
В связи с успешным разрешением спора, истцу возвращена государственная пошлина в размере 13 миллионов тенге. Процесс по делу был завершён.
Судебное решение вступило в законную силу, и дело закрыто.
Ранее мы сообщали, что блогер из Аркалыка насиловал своих должников.
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