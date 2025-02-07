Природоохранной прокуратурой Алматинской области в ходе проверки соблюдения лесного законодательства выявлено 44 земельных участка государственного лесного фонда, используемых не по целевому назначению, передаёт BaigeNews.kz.

Так, предоставленные для развития экотуризма и оздоровительной деятельности участки лесного фонда использовались лесопользователями в личных целях без соблюдения противопожарных, санитарных норм, а также неисполнение мероприятий направленных на рациональное использование лесных ресурсов, охрану окружающей среды, и обеспечение устойчивого развития лесной экосистемы.

Кроме того выявлено 43 факта необоснованного предоставления земель лесфонда для сенокошения и выпаса скота, лицам фактически не владеющим сельхоз животными и не имеющим отношение к агропромышленному комплексу.

"По результатам проверки расторгнуто 60 договоров на пользование лесфондом площадью более 20 тыс га", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что своевременно принятыми мерами предотвращено нерациональное использование леса, что могло привести к деградации и опустыниванию земель, а также к ухудшению биоразнообразия региона.