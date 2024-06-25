44 миллиарда тенге выделили на ремонт дорог в СКО

В 2024 году на развитие автомобильных дорог местного значения, улиц населённых пунктов и города Петропавловска выделено 43,8 миллиарда тенге. За счёт чего отремонтируют почти семьсот километров сети дорог, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Охватят ремонтом дорожного полотна 670 километров. Из них более 101 - дороги областного значения. Почти 470 - районного. Отремонтируют и сто километров улично-дорожной сети.

"Выделенные средства реализуется 145 проектов, из которых: по дорогам областного значения 16 проектов, по дорогам районного значения 49 проектов, улицы населённых пунктов 57 проектов, улицы Петропавловска 23 проекта. Задействовано 47 подрядных организаций и 45 организаций технического надзора. На сегодняшний день по 21 проектам работы завершены, принято в эксплуатацию 150,1 километра", - уточнил и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО Ерден Шортыбаев.

Для обеспечения контроля привлекают специалистов филиала Национального центра качества дорожных активов по СКО.

"На сегодняшний день, заключены договоры с Центром качества на экспертизу качества работ и материалов на 129,9 миллиона тенге. В том числе с Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог на 60 миллионов тенге. Касательно возросшей интенсивности большегрузов. По области общее количество зарегистрированных грузового автотранспорта (самосвалов) составляет 7 494 единиц. Из которых самосвалов с максимальной разрешённой массой в 20 тонн и более – 1 435 единиц. В связи с чем, в 2023 году акиматом области приобретено две оборудованных автотранспортных средств на базе JAC, которые на сегодняшний день переданы на баланс Инспекции транспортного контроля по Северо-Казахстанской области", - пояснил Ерден Шортыбаев.

Также за счет средств местного бюджета в текущем году планируется установить два комплекса автоматизированных систем измерения. Сейчас ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика.

Отметим, общая протяжённость дорого местного значения в регионе - 6,4 тысячи километров. В том числе две тысячи - областного значения и 4,4 тысячи - районного