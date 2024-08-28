44 казахстанских спортсмена примут участие на Паралимпиаде в Париже

Летние Паралимпийские игры, которые пройдут в Париже, впервые состоятся в столице Франции, передаёт BaigeNews. Ранее Париж никогда не принимал у себя Паралимпийские игры. Поэтому это событие придаёт особую и историческую значимость для жителей и гостей города. В этой непростой борьбе примут участие около 167 стран со всех уголков мира, а примерно 4400 спортсменов будут оспаривать звание лучших. Среди них — 44 представителя Казахстана.

На XVII Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года, национальная сборная Казахстана завоевала 33 лицензий в 9 видах спорта. Всего на главном турнире четырехлетия будет разыграно 549 комплектов медалей в 22 видах спорта. В этом году Казахстан достиг рекордного количества квалификаций. Это особенно значимо, учитывая предыдущие участия страны: в 1996 году в Атланте Казахстан представляли 12 спортсменов, в 2000 году в Сиднее — 2 спортсмена, в 2004 году в Афинах — 8 спортсменов, в 2008 году в Пекине — 3 спортсмена, в 2012 году в Лондоне — 7 спортсменов, в 2016 году в Рио-де-Жанейро — 11 спортсменов и в 2021 году в Токио — 27 спортсменов. В этом году число паралимпийцев значительно возросло, установив новый рекорд в истории страны. Кроме того, впервые на летних играх честь Казахстана будет защищать Али Махулбеков в пара-настольном теннисе. Также национальная сборная по волейболу сидя, которая дебютировала на Паралимпийских играх в 1996 году, возвращается на летние Паралимпийские игры спустя 28 лет.

Церемония открытия Паралимпийских игр официально пройдет 28 августа. В центре внимания окажутся знаменитый бульвар Елисейские поля и площадь Согласия в Париже, которые были выбраны чтобы подчеркнуть культурное и историческое наследие Франции и торжественно приветствовать участников и гостей игр. Флаг страны пронесут Берік Ізмағанбетов, являющийся игроком сборной по волейболу сидя, и Севда Алиева, которая выступает в пара пулевой стрельбе. После церемонии открытия, 29 августа, стартует звездные игры.

Большинство олимпийских объектов также будут использоваться для Паралимпийских игр. Национальная сборная Казахстана примет участие в 9 видах спорта на 9 различных площадках. Места проведения соревнований расположены как можно ближе к паралимпийской деревне для удобства спортсменов. Исключение составляет только пара пулевая стрельба, которая будет проходить в Шатору, в двух часах езды от столицы.

29, 30, 31 августа — пара тхэквондо , Grand Palais

29, 31 августа, 2, 5, 6 сентября — волейбол сидя, North Paris Arena

30, 31 августа, 4, 5 сентября — пара легкая атлетика, Stade de France

31 августа, 1, 4 сентября — пара пулевая стрельба, Chateauroux Shooting Centre

1, 3, 4, 5, 6 сентября — пара плавание, Paris La Defense Arena

1, 2, 4, 6, 7 сентября — пара настольный теннис, South Paris Arena

5, 7 сентября — пара пауэрлифтинг, Porte de La Chapelle Arena

5, 6, 7 сентября — пара дзюдо, Champ-de-Mars Arena

6, 7 сентября — пара каноэ, Vaires-sur-Marne Nautical Stadium

К слову, церемония открытия XVIII летних Паралимпийских игр будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах "Qazaqstan" и "Qazsport" 28 августа в 23:00.

Отметим, что среди регионов, получивших лицензии на Паралимпийские игры в Париже 2024 года, Атырауская область занимает первое место с восьмью лицензиями, в то время как Астана на втором месте с пятью лицензиями. Жамбылская область расположилась на третьем месте с четырьмя лицензиями. Казахстан в целом будет представлен в девяти видах спорта: пара тхэквондо, пара легкая атлетика, пара пулевая стрельба, пара плавание, пара настольный теннис, пара пауэрлифтинг, пара дзюдо, пара каноэ и волейбол сидя.