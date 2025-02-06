В перинатальном центре №2 Алматы врачи совершили чудо - спасли жизнь малышу, родившемуся на сроке 29 недель. Его вес составлял всего 960 граммов, рост - 37 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказала замдиректора учреждения по неонатальной службе Айнурым Сарбас, мальчик появился на свет путём экстренного кесарева сечения. Операция была необходима из-за преждевременной отслойки плаценты и угрозы жизни ребёнка.

Сразу после рождения состояние младенца оценили как критическое (по шкале Апгар 1/3 балла).

Малыша незамедлительно перевели в реанимацию новорождённых, где ему обеспечили аппаратную поддержку дыхания, ввели сурфактант для раскрытия лёгких, провели антибактериальную терапию и начали питание через зонд.

Команда врачей-реаниматологов и медсестёр круглосуточно ухаживала за крохой, помогая ему набраться сил. На седьмые сутки, когда состояние стабилизировалось, мальчика перевели в палату интенсивной терапии, а ещё через четыре дня — в палату совместного пребывания с матерью.

После 44 дней упорной борьбы он, наконец, выписан домой с весом 2 000 граммов.