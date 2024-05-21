Паводки в Костанайской области: 74 семьи обеспечены новым жильем

В Костанайской области продолжается оказание помощи пострадавшим от паводка, передаёт BaigeNews. 74 семьи Костанайского района, чей дом не подлежал восстановлению, получили новое жилье.

Аким области Кумар Аксакалов посетил новоселов, чтобы узнать, как они обустроились.

"По поручению главы государства всем пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. Государство оказывает беспрецедентные меры поддержки: возмещается ущерб, выплачивается социальная помощь, восстанавливаются дома, а где невозможно восстановить, строятся новые", – отметил аким области Кумар Аксакалов.

Помимо новоселья, пострадавшие семьи Костанайского района получили компенсации за утраченное имущество и социальную помощь. Общая сумма выплат составила 191,3 млн тенге.

Во всех домах, которые подлежат восстановлению, уже полным ходом идут ремонтные работы. Планируется, что ремонтные работы в домах, подлежащих восстановлению, будут завершены до 15 июня этого года, а строительство новых домов до конца лета.

Кроме того, за счет средств общественного фонда "Қазақстан Халқына" начато строительство 88 индивидуальных жилых домов в Костанайском, Амангельдинском и Джангельдинском районах области.

Также для пострадавших жителей планируется строительство 15 домов в мкр. Кунай г.Костанай, из них 8 уже начато.

Государство предлагает два способа компенсации за ущерб: построить новый дом или купить уже готовую квартиру на вторичном рынке.

По данным комиссии по оценке ущерба, в Костанайской области 475 домов не подлежат восстановлению. На данный момент 208 жителей обеспечены новым жильем, что составляет 43,7 % пострадавших. Квартиры будут передаваться в собственность жителям.