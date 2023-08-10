  • 10 Августа, 16:56
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43,4 миллиарда тенге потратят на строительство новой нитки газопровода "Бухара-Урал"

Сегодня, 15:45
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: primeminister.kz

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода "Бухара-Урал" и состоянием автодороги "Актобе-Карабутак-Улгайсын", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство.

В настоящее время город Актобе и прилегающие к нему территории обеспечиваются газом посредством трех ниток от магистральных газопроводов "Бухара-Урал" и "Жанажол-Актобе".

Вместе с тем из-за ежегодного роста населения, реализации новых инвестиционных проектов, строительства жилья и промышленных предприятий растет объем потребления газа и нагрузка на существующую инфраструктуру.

Премьер-Министр подчеркнул, что в целях решения данного вопроса начато строительство новой нитки газопровода-отвода на город Актобе от магистрального газопровода "Бухара-Урал".

"Общая стоимость масштабного проекта – 43,4 млрд тенге. Всего будет построено 165 км магистрального газопровода с пропускной способностью 526 тыс. кубометров в час. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год", - говорится в сообщении.

Новый газопровод позволит обеспечить растущие потребности города Актобе и даст возможность реализовать 17 крупных инвестпроектов на сумму свыше 3 трлн тенге.

Затем глава Правительства осмотрел участок автомобильной дороги "Актобе-Карабутак-Улгайсын", которая является частью транзитного коридора с юга Казахстана в Россию.

Интенсивность движения по данному участку очень высокая – в сутки около 16 тыс. транспортных средств, в том числе 4 тыс. грузовых автомобилей.

Однако его состояние на сегодняшний день вызывает массу нареканий. Для исправления ситуации в текущем году на автодороге проводятся работы по ямочному ремонту и устройству выравнивающего слоя.

Вместе с тем по поручению Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации по комплексной реконструкции трассы "Актобе-Карабутак-Улгайсын" с переводом на I техническую категорию, что позволит кардинально улучшить качество дорожного полотна и увеличить пропускную способность.

В ходе реконструкции автодороги 262 км расширят с нынешних двух до четырех полос.

 

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