43 тысячи дополнительных мест в поездах появятся накануне декабрьских праздников в РК

Министр транспорта РК Марат Карабаев на брифинге в мажилисе рассказал о том, что делается для решения проблемы дефицита мест в поездах, передаёт BaigeNews.kz.

"В летний период мы усиленно проводили ремонт магистральной железнодорожной сети. 1 541 километр прошли, из них на 567 километрах капитальный ремонт был. Дополнительно к праздничному дню запускаем три направления - Астана-Шымкент, Алматы-Шымкент и в западный регион. Это три новых маршрута. Плюс к этому к действующим маршрутам прицепляем дополнительные вагоны. 150 вагонов. Это, по нашей оценке, на октябрьские праздники даёт дополнительно 18 тысяч мест. На декабрьские праздники, включая День Независимости и Новый год, даёт дополнительно 43 000 мест", - сказал министр.

Журналисты поинтересовались, не изменятся ли цены на билеты перед праздниками.