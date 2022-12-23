43 раза за десять дней нарушил ПДД житель Петропавловска

Фото: polisia.kz

Житель Петропавловска за десять дней 43 раза нарушил правила дорожного движения. Злостного нарушителя выявили с помощью системы "Корғау" и оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Машина не была зарегистрирована в РК, не было страхового полиса. Водитель был установлен, задержан, машина водворена на штрафстоянку. Водитель привлечён к адмответственности. Его административный штраф составил 980 тысяч тенге. После проведения работы штраф владелец авто оплатил полностью", - сообщил начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

Мобильное приложение "Корғау" вычисляет водителей, которые лишены прав, задолжали по алиментам и штрафам, управляют криминальным авто или не имеют страховку.

За полтора месяца с момента введения системы полицейским удалось задержать 280 таких автовладельцев. Им пришлось оплатить штрафы на сумму свыше 10 миллионов тенге.