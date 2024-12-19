В области Жетiсу со дня образования региона введено 43 новых предприятия, расширено 9 действующих, в результате новыми рабочими местами обеспечено свыше 1 тысячи жителей. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В частности, запущен простаивающий завод "Агрокомплекс "Жетісу Мажико" по производству подсолнечного масла мощностью 500 тонн, в Талдыкоргане введён новый завод Asma Industrial по производству промышленных аккумуляторов. Кроме того, в рамках развития горнорудного сектора начата реализация крупного проекта по строительству металлургического комбината стоимостью 1,3 трлн тенге с созданием более 2 тысячи рабочих мест и мощностью 860 тысяч тонн медного концентрата в год.

"Как отметил Глава государства в своем Послании, для эффективного использования промышленного потенциала страны мы должны принимать всесторонние меры. Сейчас в области Жетiсу налажен выпуск цемента, аккумуляторных батарей, керамической плитки, развивается производство комбикормов, солнечных панелей. Всего в регионе зарегистрировано 549 промышленных предприятий. Кроме того, имеется большой потенциал по развитию возобновляемых источников энергии", - сообщил аким региона Бейбит Исабаев.

Также глава региона отметил, что за 11 месяцев этого года область перевыполнила план по основным индикаторам. Краткосрочный экономический индикатор составил 112,3%.

Среди отраслей рост составил в сельском хозяйстве – на 3,7%, промышленности – на 3,6%, ввод жилья – 4,4%, строительные работы выросли в 1,4 раза, объём торговли – в 1,3 раза.

С начала года в экономику области привлечено 396 млрд тенге инвестиций с ростом на 38%, в том числе частных – 291 млрд тенге.

В государственный бюджет поступило 286 млрд тенге, в том числе местный бюджет увеличился в 1,6 раза и достиг 106 млрд тенге.

Напомним, Жетысуская область образована в июне 2022 года путём выделения её из состава Алматинской области. Административный центр - город Талдыкорган.