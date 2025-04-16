По состоянию на 1 апреля в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, среди которых 111 участников Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств и 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Минтруда, с начала 2025 года этим категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 4,3 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.

Ежемесячное специальное государственное пособие выплачивается всем ветеранам из республиканского бюджета, независимо от получения других социальных выплат. Размер пособия зависит от категории ветерана:

Ветераны ВОВ получают 16 МРП (в 2025 году — 62 912 тенге).

Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, включая:

Лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения или заболевания, полученных в период ВОВ — 7,55 МРП (в 2025 году — 29 687 тенге).

Лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ — 6,19 МРП (в 2025 году — 24 339 тенге).

Ветераны боевых действий на территории других государств, включая:

Участники боевых действий в Афганистане — 6,19 МРП (в 2025 году — 24 339 тенге).

Военнослужащие, принимавшие участие в международных миротворческих операциях — 4,8 МРП (в 2025 году — 18 874 тенге).

Труженики тыла в годы ВОВ — 2,13 МРП (в 2025 году — 8 376 тенге).

Эти выплаты продолжают поддерживать ветеранов и их семьи, обеспечивая материальную помощь и признание заслуг перед страной.