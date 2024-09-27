  • 27 Сентября, 14:40
  • BAIGENEWS

43 человека утонули во время священного купания в Индии

Сегодня, 13:59
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CC BY 2.0 / meg and rahul / Сегодня, 13:59
Сегодня, 13:59
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Фото: CC BY 2.0 / meg and rahul /

По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, еще трое пропали без вести в результате отдельных инцидентов во время празднования фестиваля "Дживитпутрика" в восточном штате Бихар, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Indian express.

"На данный момент извлечено 43 тела. Продолжается поисковая операция", - говорится в заявлении департамента по борьбе со стихийными бедствиями.

К слову, трагические случаи зафиксированы в 15 округах штата.

Отметим, "Дживитпутрика" - один из крупнейших фестивалей в Бихаре, во время которого женщины соблюдают пост ради благополучия своих детей и совершают священные омовения в водоемах. 

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