43 человека утонули во время священного купания в Индии

По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, еще трое пропали без вести в результате отдельных инцидентов во время празднования фестиваля "Дживитпутрика" в восточном штате Бихар, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Indian express.

"На данный момент извлечено 43 тела. Продолжается поисковая операция", - говорится в заявлении департамента по борьбе со стихийными бедствиями.

К слову, трагические случаи зафиксированы в 15 округах штата.

Отметим, "Дживитпутрика" - один из крупнейших фестивалей в Бихаре, во время которого женщины соблюдают пост ради благополучия своих детей и совершают священные омовения в водоемах.