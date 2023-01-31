Лента новостей
- Певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве - СМИ 18:48 36
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 18:30 90
- Бесплатная юридическая консультация стала доступна любому в Казахстане 18:19 126
- Почти 21 тысяча пенсионеров живёт в домах престарелых в Казахстане 17:54 221
- 42 школы оштрафованы за отсутствие лицензии на образовательную деятельность 17:50 170
- Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть - Токаев 17:29 255
- Токаев указал на ухудшение качества медпомощи в Астане 17:22 275
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 17:15 154
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 17:12 260
- Казахстанский уран прибыл в порт Канады через "Срединный коридор" - иноСМИ 17:05 389
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 17:00 313
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 16:59 277
- Объекты не гармонируют друг с другом - Токаев о строительстве в столице 16:54 332
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 16:52 280
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 16:47 302
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 16:41 325
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 16:37 416
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 16:33 337
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 16:32 321
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 16:27 369
- У нас нет другого выбора - Токаев об LRT 16:27 363
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 16:22 356
- "Байтак" объявит партийный список кандидатов в мажилис 3 февраля 16:18 268
- Иностранные инвесторы возвращаются в Казахстан - американские СМИ 16:17 533
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 16:10 358
- Предельные ставки вознаграждения по депозитам на март сообщили в КФГД 16:08 345
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 15:44 356
- Галидулла Азидуллин назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК 15:28 391
- На 33 миллиона тенге обманули паломников, собирающихся в Мекку и Медину 15:13 412
- Уснувшая за рулём автоледи столкнулась с патрульной машиной в Костанайской области 15:11 343
- Младенца с инсультом спасли медики в Актау 15:03 410
- Сменившие гражданство до 18 лет казахстанцы не получат деньги из Нацфонда — Куантыров 14:48 431
- Всего на 1% вырос уровень финансовой грамотности в Казахстане за три года 14:42 567
- Перепутал с косулей: В СКО суд вынес приговор мужчине, застрелившему женщину в лесу 13:40 542
- В ВКО при уборке снега повредили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 13:21 434
- Нуркен Шарбиев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК 12:45 487
- ОСДП назначила внеочередной съезд партии на 2 февраля 12:33 457
- Больше всего тарифы на комуслуги вырастут в Экибастузе и Риддере — министр нацэкономики 12:19 464
- Очередную нарколабораторию выявили в Алматинской области 12:12 457
- Казахстан и Совет Европы обсудили сотрудничество по вопросам защиты прав человека 12:05 494
- Кульгинов поблагодарил сотрудников столичного ЖКХ за тяжёлую работу 11:51 606
- Бесконтактные гейты для прохождения паспортного контроля установили в аэропорту Астаны 11:45 473
- Казахстанец выиграл теннисный турнир в Словакии 11:44 436
- Мы сдвинулись с мёртвой точки - Кульгинов об ЛРТ 11:39 712
- Казахстанцы смогут зарегистрировать ТОО по телефону 11:15 502
- Amanat проведёт внеочередной съезд партии 7 февраля 11:09 514
- "Есть нефть, а остальное купим". Экономисты о продовольственной инфляции в Казахстане 11:00 691
- Бизнес в Казахстане будут реформировать "с чистого листа" 10:56 531
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 10:54 935
- Столичные врачи спасли руку мужчине, который получил травму на производстве 10:40 584
- Разницу в зарплатах иностранцев и казахстанцев назвали самым распространённым нарушением 10:38 538
- Обновлён состав Комиссии по правам человека при президенте РК 10:17 866
- В Актобе задержали крупного наркоторговца 09:32 504
- Вдвое увеличилось число случаев COVID-19 за сутки в Казахстане 09:08 639
- После пожара на Шымбулаке закрыты 5 трасс и остановлен фуникулёр 08:53 544
- "Астана" объявила состав на Вуэльту Валенсии 2023 08:25 623
- Толкнувшего школьницу учителя физкультуры уволили в Астане 07:33 1083
- Миллион тенге обещают победителю конкурса на лучшее оформление Алматы к Наурызу 06:44 949
- Когда в Астане официально появится новый район "Нура" 05:47 684
- В WhatsApp появится новая функция 04:58 793
- В заброшенном доме в Бестобе найден незаконный пролаз на шахты 03:21 1075
- Казахстанская система "Сергек" внедрена в Узбекистане 02:30 653
- Поставщиков сжиженного газа в ЗКО оштрафовали за сговор 01:14 1255
- Почти весь урожай томатов потеряли фермеры на юге РК из-за морозов 00:09 639
- Дело о клевете: в Актобе директор школы выиграл суд против чиновника 30.01.2023 794
- Сбежавшего от патронатных родителей ребёнка нашла в степи СКО служебная собака 30.01.2023 2121
- Снегоход подросток взял без спроса: новые подробности трагедии на базе отдыха в Актобе 30.01.2023 1506
- Комендант общежития оформляла кредиты на студентов в Талдыкоргане 30.01.2023 826
- Какой будет погода в Казахстане 31 января 30.01.2023 741
- Легализация авто: с какими трудностями столкнулись автовладельцы в Казахстане 30.01.2023 1099
- Самолёты из Жезказгана в Караганду начнут летать с 6 февраля 30.01.2023 791
- Авто на дровах разъезжало по улицам в Алматы 30.01.2023 748
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 739
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 859
- Лихача из Алматы нашли по видео из соцсетей и оштрафовали 30.01.2023 890
- Лесополосу вырубил на дрова сельчанин в Жетысуской области 30.01.2023 895
- Юриста казино задержали за взятку прокурору в Акмолинской области 30.01.2023 836
- Доллар стал менее востребован в Казахстане 30.01.2023 969
- Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в Казахстане 30.01.2023 938
- В Актау развернули операцию по спасению кошки 30.01.2023 767
42 школы оштрафованы за отсутствие лицензии на образовательную деятельность
Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами в ходе мониторинга организаций образования, передаёт BaigeNews.kz.
Как показала проверка, в конце 2022 года 56 школ работали без лицензии. Из них 40 государственных, 16 частных. Наибольшее количество школ, работающих без лицензии, расположены в городах Астана и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жетісу, Мангистауской и Жамбылской областях.
На сегодня 11 школ получили лицензию на образовательную деятельность. Материалы трех школ находятся на рассмотрении суда. По 42 школам вынесены постановления судов о присуждении штрафа за безлицензионную деятельность.
"Согласно законодательству все школы прежде чем начать образовательную деятельность должны получить разрешение. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подавала документы на получение разрешения. Не имея лицензии, школы не могут выдавать документы государственного образца об образовании, т.е. аттестаты об основном и общем среднем образовании. В отношении школ, которые работают, не имея лицензии, территориальными департаментами министерства возбуждены административные дела. На сегодня по решению суда 42 школы оштрафованы за ведение образовательной деятельности без лицензии. Если школа в течение шести месяцев с момента госрегистрации в качестве юридического лица не получила лицензию, то она ликвидируется в судебном порядке", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.
Напомним, что школы находятся в ведении местных исполнительных органов. Министерство направило официальные письма акиматам областей, городов республиканского значения и руководителям управлений образования о необходимости принятия мер по устранению нарушения школами.
-
Trend news
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 10:54 935
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 16306
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1325
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 3928
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 5719
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1277
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 1714
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1482
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 229480
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1229
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1349
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2560
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2229
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1625
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1630
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3119
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2607
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3303
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1761
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1717
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2315
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1857
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2437
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1874
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2069
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3801
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2223
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2174
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13261
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1945
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2433
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5895
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2417
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2736
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3268
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9523
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2671
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16220
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3539
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2857
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 130915
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2717
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 39655
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6336
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6012
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5993
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 15516
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6584
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 19771
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9784
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2908
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3560
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2940
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3365
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26164
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8602
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2741
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5630
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3070
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3550
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10332
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9917
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 8798
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5032
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5225
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5342
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7253
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3519
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4088
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4761
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55392
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4662
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6588
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4059
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 4867
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 5252
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5534
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 9474
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 11323
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 4781
-
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 18:30 82
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 17:15 152
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 17:12 245
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 17:00 302
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 16:59 260
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 16:52 266
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 16:47 292
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 16:41 312
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 16:37 401
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 16:33 324
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 16:32 304
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 16:27 358
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 16:22 339
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 16:10 349
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 15:44 356
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 739
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 858
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 864
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1403
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1314
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 1976
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1456
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1398
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 1926
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1529
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2073
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1747
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1955
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2077
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2088
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2017
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1989
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1863
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2054
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2137
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2112
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2109
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2332
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2223
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2524
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2603
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2469
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2456
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2608
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2568
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2782
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2650
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2558
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2663
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2814
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5152
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3368
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3870
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4839
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4531
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4491
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4413
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3989
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5395
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5475
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7135
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7225
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7175
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5587
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5470
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5726
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6100
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5602
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5243
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6599
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6382
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6884
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6776
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6656
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 7036
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7605
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7989
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 8477
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7633
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 8635