42 школы оштрафованы за отсутствие лицензии на образовательную деятельность

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Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами в ходе мониторинга организаций образования, передаёт BaigeNews.kz.

Как показала проверка, в конце 2022 года 56 школ работали без лицензии. Из них 40 государственных, 16 частных. Наибольшее количество школ, работающих без лицензии, расположены в городах Астана и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жетісу, Мангистауской и Жамбылской областях.

На сегодня 11 школ получили лицензию на образовательную деятельность. Материалы трех школ находятся на рассмотрении суда. По 42 школам вынесены постановления судов о присуждении штрафа за безлицензионную деятельность.

"Согласно законодательству все школы прежде чем начать образовательную деятельность должны получить разрешение. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подавала документы на получение разрешения. Не имея лицензии, школы не могут выдавать документы государственного образца об образовании, т.е. аттестаты об основном и общем среднем образовании. В отношении школ, которые работают, не имея лицензии, территориальными департаментами министерства возбуждены административные дела. На сегодня по решению суда 42 школы оштрафованы за ведение образовательной деятельности без лицензии. Если школа в течение шести месяцев с момента госрегистрации в качестве юридического лица не получила лицензию, то она ликвидируется в судебном порядке", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

Напомним, что школы находятся в ведении местных исполнительных органов. Министерство направило официальные письма акиматам областей, городов республиканского значения и руководителям управлений образования о необходимости принятия мер по устранению нарушения школами.