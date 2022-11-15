42 казахстанца заразились COVID-19 за сутки

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Число заразившихся коронавирусом казахстанцев за сутки выросло. За прошедшие сутки, 14 ноября, в Казахстане зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

На утро среды, 15 ноября, лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (–573+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: