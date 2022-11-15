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pixabay.com Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46
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Фото: pixabay.com

42 казахстанца заразились COVID-19 за сутки

Число заразившихся коронавирусом казахстанцев за сутки выросло. За прошедшие сутки, 14 ноября, в Казахстане зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. 

На утро среды, 15 ноября, лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (–573+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – восемь пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – два пациентa.
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#статистика #коронавирус #Министерство здравоохранения РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:46
190
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