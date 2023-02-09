42 казахстанца вернулись из Турции на борту МЧС

Ещё 42 казахстанца вернулись на родину из Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

"Усилиями посольства Казахстана в Турции на самолёте ИЛ-76 репатриированы 64 человека - 42 гражданина Казахстана и 22 гражданина Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Данные граждане прибыли из провинций Газиантеп, Мерсин, Кахраманмараш, Диарбакыр, Шанлыурфа и Элязык.

"По поручению главы государства для оказания дополнительной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции второй эшелон МЧС РК в составе 56 человек с необходимой поисково-спасательной техникой прибыл 8 февраля этого года в провинцию Газиантеп", - добавили в МИД.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение.

В свою очередь, президент Казахстана направил телеграмму соболезнования турецкому коллеге и сообщил о готовности оказать необходимую помощь.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить один миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

К слову, казахстанцы перечислили в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции 90 тысяч долларов.

BaigeNews.kz также писал о пунктах приёма гуманитарной помощи для пострадавших, открытых в Астане и регионах Казахстана.