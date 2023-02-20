42 казахстанские школы будут участвовать в масштабном международном исследовании

42 школы отобрали в Казахстане для участия в международном исследовании TALIS-2024. Оно оценит условия работы педагогов и образовательную среду в учебных заведениях, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК, апробация международного исследования преподавания и обучения TALIS-2024 пройдёт в феврале – марте. Участие примут более 800 учителей и директора 42 школ из трёх городов республиканского значения и пяти макрорегионов Казахстана.

"Это единственное масштабное международное исследование, направленное на улучшение учебной среды и условий работы учителей. Полученные данные в дальнейшем используются при разработке учебных программ подготовки педагогов и повышения квалификации, разработки мер по стимулированию педагогов", - отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования Динара Абылканова.

Исследование проведёт Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) путём опросов учителей и директоров школ. Анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогического корпуса и получить независимую оценку условий работы педагогов и образовательной среды в школах.

Впервые казахстанские школы приняли участие в исследовании TALIS в 2018 году. Тогда опрос прошли более 6,5 тысячи учителей и 331 директор школ. Полученные данные учитывались при разработке Закона "О статусе педагога", а также отразились в Государственной программе развития образования и науки на 2020–2025 годы.