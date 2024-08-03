41 миллион тенге похитили бухгалтер и завхоз у детсада в Павлодаре

В Павлодаре осуждены бухгалтер и завхозом детсада №4. За два года они похитили у дошкольного учреждения 41 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Еще 12 миллионов бухгалтер перечислила на свой личный счет, работая удаленно в других детсадах Павлодара и Аккулы.

В ходе суда была доказана вина подсудимых, каждый из них был осужден к семи годам лишения свободы.