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41 миллион тенге похитили бухгалтер и завхоз у детсада в Павлодаре

Сегодня, 07:04
АВТОР
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pavlodarnews.kz. Сегодня, 07:04
Сегодня, 07:04
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Фото: pavlodarnews.kz.

В Павлодаре осуждены бухгалтер и завхозом детсада №4. За два года они похитили у дошкольного учреждения 41 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Еще 12 миллионов бухгалтер перечислила на свой личный счет, работая удаленно в других детсадах Павлодара и Аккулы.  

В ходе суда была доказана вина подсудимых, каждый из них был осужден к семи годам лишения свободы.

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