Департамент экономических расследований проводит важную работу по обеспечению закона и порядка в сфере экономической безопасности, передаёт BaigeNews.kz. Однако, по мнению заместителя руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Нурбола Рахметова, работа департамента не ограничивается только реакцией на правонарушения. Важным компонентом является активная профилактика, обучение и разъяснение гражданам их прав и обязанностей.

"В частности, департамент активно проводит образовательные мероприятия в школах и высших учебных заведениях, рассказывая о правовых основах, финансовой безопасности, схемах мошенничества, а также о том, как избежать стать жертвой обмана и не попасть в незаконные схемы. Эти занятия помогают повысить уровень правосознания, а также снизить количество правонарушений среди молодежи. Особое внимание мы уделяем борьбе с ростом азартных игр в интернете. Современные технологии позволяют людям запускать азартные игры через мобильные телефоны и вносить деньги на игровые депозиты. С целью борьбы с этим, департамент регулярно мониторит интернет-ресурсы и блокирует нелегальные онлайн-казино, используя систему "Кибернадзор". С прошлого года было заблокировано 406 ссылок на сайты, предлагающие незаконные азартные игры", - сообщил представитель ведомства.

Также нельзя забывать о серьезных угрозах, связанных с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. На сегодняшний день уже растет интерес к этому рынку, и с ним появляются новые виды правонарушений, такие как организация незаконных криптобирж. В рамках Закона РК "О цифровых активах", такие действия подлежат строгому наказанию, и ведомство призывает всех не участвовать в подобных нелегальных начинаниях.

"Кроме того, важным вызовом является нелегальный оборот табачной продукции. Этот вид деятельности наносит огромный ущерб как здоровью людей, так и экономике страны. Неучтенная табачная продукция часто не проверяется государственными органами, что может привести к серьезным заболеваниям. Помимо этого, государственный бюджет теряет значительные доходы от налогов, которые могли бы быть направлены на социальные программы. Только за 2023-2024 год департаментом было изъято и уничтожено более 312 тыс. пачек контрафактной табачной продукции", - добавил Нурбол Рахметов.

Важно понимать, что организация незаконного бизнеса всегда влечет за собой уголовную ответственность, конфискацию имущества и потерю вложенных средств. Все это обременяет не только участников, но и наносит ущерб обществу в целом.