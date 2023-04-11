403 случая несоблюдения температурных графиков выявили на ТЭЦ Казахстана

Фото: wikimedia.org

В ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев озвучил ряд проблемных вопросов в разрезе регионов Казахстана. С начала отопительного сезона зафиксировано 403 случая не соблюдения температурных графиков тепловых сетей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В конце октября прошлого года начались серьезные аварийные ситуации на Риддер ТЭЦ со значительным снижением температуры тепловой сети. В январе текущего года произошёл пожар в галереях ленточных конвейеров и на щите управления котла №6. В марте было термическое повреждение кабелей на котле №5 и хлопок угольной пыли в районе котла №6 с частичным разрушением ограждающих конструкций", - сказал Саткалиев.

Он также добавил, что с начала отопительного периода произошло 133 случая несоблюдения температурного режима работы тепловых сетей.

По его словам, с начала отопительного сезона отмечено 70 случаев не соблюдения температурного графика по ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау". Сообщается, что в январе на котле №3 произошло обрушение газохода по причине ухудшения работы золоулавливающей установки. Сейчас продолжается восстановление газохода на котле № 3, вследствие чего котел № 1 выведен в ремонт с недельным отставанием.

Для надежного обеспечения теплоснабжением потребителей города Темиртау с отставанием ведется строительство котла №7. Необходимо к следующему отопительному сезону ввести в работу этот котел.

"На Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" по 6 имеющихся котлам за отопительный период произошло 75 аварийных остановов. Наибольшее количество по котлу № 9, однако в текущем году капитальный ремонт по нему не планируется со ссылкой на финансирование. Учитывая что, Жезказган имеет статус обласного центра, Министерство прорабатывает с ТОО "Kazakhmys Energy" вопрос модернизации этой ТЭЦ. В декабре и январе была критическая ситуация с водоснабжением ТОО "МАЭК". Так как, Мангистау является энергетически критическим регионом, необходимо обеспечить выполнение запланированной ремонтной кампании в полном объеме и в установленные сроки. С 2012 года не проводятся капитальные ремонты котлов Кентауской ТЭЦ. В текущем году запланирован капитальный ремонт 4 котлов (№5, 6, 7, 8) и 1 турбины (№6) на сумму порядка 5 миллиардов тенге", - подчеркнул глава Минэнерго.

По данным ведомства, на складах энергоисточников запас угля составляет 2,7 миллиона тонн, запас мазута составляет 109 тысяч тонн. При этом на указанных предприятиях в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы нормы запаса топлива ниже нормативных.