400 тысяч тенге за экзамен: мошенницу задержали в Алматинской области
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
123Фото: baigenews.kz
Помочь со сдачей экзамена на повышение квалификации обещала мошенница в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции задержана 22-летняя женщина.
"10 июня в полицию обратились сразу двое жительниц района. По их словам, малознакомая женщина под предлогом помощи в сдаче экзамена на повышение квалификации обманным путём завладела у каждой из них денежными средствами в размере 400 тысяч тенге", – сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Даурен Кутпанов.
Расследование продолжается. Проверяется причастность женщины к аналогичным преступлениям.
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