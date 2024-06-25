400 тысяч тенге за экзамен: мошенницу задержали в Алматинской области

Помочь со сдачей экзамена на повышение квалификации обещала мошенница в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции задержана 22-летняя женщина.

"10 июня в полицию обратились сразу двое жительниц района. По их словам, малознакомая женщина под предлогом помощи в сдаче экзамена на повышение квалификации обманным путём завладела у каждой из них денежными средствами в размере 400 тысяч тенге", – сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Даурен Кутпанов.