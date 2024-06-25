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400 тысяч тенге за экзамен: мошенницу задержали в Алматинской области

Сегодня, 18:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: baigenews.kz

Помочь со сдачей экзамена на повышение квалификации обещала мошенница в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции задержана 22-летняя женщина.

"10 июня в полицию обратились сразу двое жительниц района. По их словам, малознакомая женщина под предлогом помощи в сдаче экзамена на повышение квалификации обманным путём завладела у каждой из них денежными средствами в размере 400 тысяч тенге", – сообщил начальник УП Енбекшиказахского района Даурен Кутпанов.

Расследование продолжается. Проверяется причастность женщины к аналогичным преступлениям. 

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