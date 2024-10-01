400 таблеток трамадола изъяли у жителя Туркестанской области
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
44Фото: gazeta-n1.ru
В Шардаринском районе Туркестанской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили местного жителя, который занимался незаконным хранением психотропного вещества – трамадол, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила и изъяла 400 таблеток психотропного вещества – трамадол. Назначена экспертиза.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств.
Стоит отметить, что с момента внесения трамадола в список психотропных веществ, полицией Туркестанской области выявлено 34 факта и изъято около 1800 таблеток.
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