400 таблеток трамадола изъяли у жителя Туркестанской области

В Шардаринском районе Туркестанской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили местного жителя, который занимался незаконным хранением психотропного вещества – трамадол, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила и изъяла 400 таблеток психотропного вещества – трамадол. Назначена экспертиза.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Ведутся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств.

Стоит отметить, что с момента внесения трамадола в список психотропных веществ, полицией Туркестанской области выявлено 34 факта и изъято около 1800 таблеток.