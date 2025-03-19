В столице с участием Государственного советника РК Ерлана Карина прошла презентация аудиосборника "Асыл мұра", посвященного национальному песенному и фольклорному наследию казахского народа, передаёт BaigeNews.kz.

Сборник, изданный республиканской телерадиокорпорацией "Казахстан", стал крупнейшим в истории музыки Казахстана, широко представленным на международных стримингах. Проект реализован совместно с музыкальным лейблом "Ozen".

В сборник вошли 400 кюев, 300 жыр-терме, 400 песен народных и народных композиторов, 100 сказок, 50 колыбельных, 250 ретро хитов, хранившихся в "Алтын қор". Особенность и уникальность аудио издания в том, что большинство произведений аутентичны, то есть это оригинальные записи первых исполнителей.

Эти 1 500 специально отобранных аудиозаписей теперь представлены на мировых музыкальных платформах, среди которых Apple Music, Spotify, Yandex Music, YouTube Music и другие. Всего их более 100. Также материалы доступны на сайте altynqor.com телерадиокорпорации "Казахстан".

Выступая на презентации, Государственный советник отметил, что выход аудиосборника "Асыл мұра" и доступность народного музыкального наследия на мировых платформах дадут новый импульс национальной культуре.

"1500 оригинальных произведений, которые хранились только в архиве государственной телерадиокорпорации, теперь размещены на мировых музыкальных платформах и будут способствовать реализации инициативы по созданию Национального цифрового архива, о котором сказал Президент Касым-Жомарт Токаев на ІV заседании Национального курултая. Такие проекты способствуют как систематизации национального культурного контента, так и станут богатым и достоверным источником информации для молодых исполнителей, будущих поколений, а также значительно пополнят базу искусственного интеллекта", - сказал Ерлан Карин.

Сборник будет передан в национальные библиотеки страны, библиотеки университетов искусств, также он будет доступен для свободной продажи.