Главная военная прокуратура Республики Казахстан провела проверку соблюдения жилищных прав военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, в Национальной гвардии, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе анализа было установлено, что более 400 военнослужащих не получали положенные жилищные выплаты, несмотря на то, что согласно Закону "О правах ребенка" и "О жилищных отношениях", они имеют право на дополнительное жилье или выплаты.

После вмешательства прокуратуры, совместно с Главным командованием Национальной гвардии, были устранены причины сложившейся ситуации.

Для военнослужащих проведена разъяснительная работа, а порядок подачи рапортов изменен с обязательным указанием наличия в семье детей с инвалидностью. В настоящий момент проводится перерасчет положенных выплат.

Аналогичная работа по защите прав военнослужащих с детьми-инвалидами проводится и в других военных ведомствах Казахстана.