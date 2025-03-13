400 детей с инвалидностью казахстанских гвардейцев не получили ни жилье, ни положенные выплаты
Прокуроры защитили права военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью.
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Главная военная прокуратура Республики Казахстан провела проверку соблюдения жилищных прав военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, в Национальной гвардии, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе анализа было установлено, что более 400 военнослужащих не получали положенные жилищные выплаты, несмотря на то, что согласно Закону "О правах ребенка" и "О жилищных отношениях", они имеют право на дополнительное жилье или выплаты.
После вмешательства прокуратуры, совместно с Главным командованием Национальной гвардии, были устранены причины сложившейся ситуации.
Для военнослужащих проведена разъяснительная работа, а порядок подачи рапортов изменен с обязательным указанием наличия в семье детей с инвалидностью. В настоящий момент проводится перерасчет положенных выплат.
Аналогичная работа по защите прав военнослужащих с детьми-инвалидами проводится и в других военных ведомствах Казахстана.
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