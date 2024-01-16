400 человек сдали кровь в рамках акции "Я донор" в Астане

Заявки по донорству 20 клиник обрабатывают в "Научно- производственном центре трансфузиологии" в Астане. Об этом в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz cообщила заведующая отделением комплектования донорских кадров Айгерим Сагамбаева.

"Нам передают заявки 20 клиник Астаны. Мы должны стопроцентно их выполнять. Чтобы выполнить их все – нужно, чтобы 120-150 человек посещало наш центр крови. Дефицита крови нету. Но сейчас есть большие заявки по первой, второй группе. Конечно, мы бы хотели, чтобы к нам приходило больше доноров, так как пациенты ежедневно нуждаются в крови и ее компонентах", - сказала Айгерим Сагамбаева.

По ее словам, в центр ежедневно поступают заявки, которые отрабатывает специальный отдел. В прошлом году было осуществлено 38 952 донаций. Преимущественно кровь сдают мужчины – 60, 70 процентов.

Доноров в центр приглашают через отдел комплектования кадров. Им звонят, напоминают о сдаче крови.

"Для того чтобы стать донором нужно не иметь противопоказаний. Вес должен быть не менее 50 килограммов. При себе нужно иметь удостоверение личности или паспорт. Далее донор проходит через электронную базу данных, где из всех больниц поступает информация. У нас есть списки тех, кому нельзя сдавать кровь. Если донор подходит, он проходит в лабораторию, где сдает экспресс-анализы. Затем он посещает терапевта, который и решает можно ли сдавать кровь. Если необходимо, то он сдает дополнительные анализы. Кровь можно сдавать каждый два месяца", - отмечает Сагамбаева.

В крови в основном нуждаются - онкобольные, роженицы, а также те, кто получил различные травмы. На данный момент по заявкам в центре необходима первая, вторая, третья группа крови 1. Самая редкая – положительно четвертая. Акция "Я донор" для популяризации донорства организовала партия "Ауыл" в "Научно- производственном центр трансфузиологии". Как сообщил председатель молодежного крыла партии Даурен Рахымбек, от партии в акции приняло участие около 400 человек.