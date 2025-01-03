Порядка 400 человек перевезены поездами Нацперевозчика в связи с закрытием трасс в четырех регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

"В условиях закрытия автомобильных трасс и невозможности передвижения другим транспортом, поезда остаются самым надежным и безопасным видом транспорта. Сегодня, из-за временного закрытия трасс в ряде регионов, поездами Национального перевозчика было перевезено порядка 400 пассажиров со станций Сарыбель, Экибастуз, Ерейментау и Курорт-Боровое", — говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

Работы по перевозке продолжаются. Национальный перевозчик призывает казахстанцев соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от дальних поездок без необходимости.

Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.

К этому часу закрытыми остаются восемь участков республиканских трасс в пяти регионах страны: в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы.