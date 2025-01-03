С новым годом
  • 3 Января, 21:47
  • BAIGENEWS

400 человек пересадили на поезда из-за закрытия трасс в Казахстане

ЖД-транспорт отправился со станций Сарыбель, Экибастуз, Ерейментау и Курорт-Боровое.

Сегодня, 20:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
220
Фото: скриншот с видео

Порядка 400 человек перевезены поездами Нацперевозчика в связи с закрытием трасс в четырех регионах страны, передаёт BaigeNews.kz. 

"В условиях закрытия автомобильных трасс и невозможности передвижения другим транспортом, поезда остаются самым надежным и безопасным видом транспорта. Сегодня, из-за временного закрытия трасс в ряде регионов, поездами Национального перевозчика было перевезено порядка 400 пассажиров со станций Сарыбель, Экибастуз, Ерейментау и Курорт-Боровое", — говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

Работы по перевозке продолжаются. Национальный перевозчик призывает казахстанцев соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от дальних поездок без необходимости.

Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.

К этому часу закрытыми остаются восемь участков республиканских трасс в пяти регионах страны:  в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх