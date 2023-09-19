40 указателей и стелл установят на туристических маршрутах Алматинской области

Управлением туризма Алматинской области в 2023 году начата реализация проект по установке туристской навигационной системы к основным туристским локациям области, передает BaigeNews.kz.

Алматинская область один из перспективных регионов с богатыми природными ресурсами и благоприятным инвестиционным климатом. При этом, регион имеет значительный потенциал производства. Наряду с этим, область благоприятна и для развития и всесезонного туризма.

Но, главное уникален регион тем, что здесь можно полноценно развивать практически все виды туризма: сакральный, экологический, культурно-исторический, кемпинговый, гастрономический, охотничий, этнографический и даже социальный. Именно этим, регион сегодня привлекает бизнес-сообщество страны и иностранных туристов.

По итогам проведенных работ будет установлена около 40 единиц указателей и стелл вдоль основных дорог ведущих к туристским локациям Алматинской области, в том числе к озеру Иссык, плато Ассы в Тургеньском ущелье, объект ЮНЕСКО - городище "Талхиз", заповедник музей "Танбалы" в Жамбылском районе, петроглифы на урочище р. Или "Тамгалы тас", оз. Кольсай и Кайынды, ущелье Саты, горячий источник "Музтау" в Кегенском районе, Чарынский и Черный каньон, а также внутри города Конаев и на побережье Капчагайского водохранилища.

Создание легкой инфраструктуры проводятся в рамках реализации Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы. Основная цель - улучшения инфраструктуры туризма, облегчение доступа туристов к объектам туристско-рекреационной инфраструктуры, удобное перемещение туристов в незнакомой для них местности.

Принимаемые меры также позволят формированию положительного имиджа дестинации, как привлекательного туристского центра. Комфортное и удобное пребывание туристов на территории Алматинской области и увеличение количества туристов через положительную обратную связь.