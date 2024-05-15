40 тысяч новых семей появилось с начала 2024 года в Казахстане

За 10 месяцев Государственная корпорация зарегистрировала более 103 тысяч браков, в том числе 40 тысяч новых семей появилось с начала 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Напомним, 15 мая в мире отмечают Международный день семей, учреждённый ООН.

Отмечается, что лидерами по количеству бракосочетаний являются Алматы, Астана и Шымкент.

Также с июля 2023 зарегистрировано рождение 328 тысяч новых граждан страны.

"Сейчас "Правительство для граждан" проводит торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах. Кроме того, в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Уже сейчас идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах. Если пилотный проект в столице окажется востребованным, его масштабируют", - говорится в сообщении.

Напомним, что функции регистрации актов гражданского состояния переданы "Правительству для граждан" 1 июля 2023 года.